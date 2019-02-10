عملاء روس وصينيون بالمئات في بروكسل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت وحدة الأمن الداخلي بخدمة العمل الخارجي الأوروبي من وجود المئات من عملاء الاستخبارات الروسية والصينية في بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية اليومية أمس في نسختيها الالكترونية والمطبوعة، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين.

ووفقا للتقرير، أشارت خدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى أن عدد العملاء الروس يبلغ 200 عميل، والصينيين يبلغ 250 عميلا تقريبا، وتم تحذير الدبلوماسيين ومطالبتهم بتجنب مواقع معينة، من بينهما مطعم ومقهى قريبان من مبنى المفوضية الأوروبية الرئيس ومقر خدمة العمل الخارجي الأوروبي، وأضاف التقرير أن عملاء الاستخبارات الروسية والصينية يعمل معظمهم في السفارات والبعثات التجارية لبلديهما.