ظريف إلى لبنان في زيارة مشبوهة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

في زيارة وصفها المراقبون بأنها مشبوهة، يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى بيروت اليوم على رأس وفد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: إن ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خلال هذه الزيارة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتأتي زيارة وزير خارجية النظام الإيراني الإرهابي، عقب تصريح حسن نصرالله، أمين عام حزب الله المدعوم من طهران، بأن ما يجري في المنطقة هو حرب أمريكية على إيران منذ عام 1979 إلى اليوم، وأن إيران لن تكون وحدها عندما تشن أمريكا الحرب عليها.