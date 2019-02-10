راتب ميسي الشهري يقترب من ضعف راتب رونالدو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتلى نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أعلى اللاعبين حصولا على راتب شهري في قارة أوروبا، متفوقا على ملاحقه ومنافسه في جميع الألقاب، نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمبلغ يقترب من الضعف، وبفارق كبير عن البرازيلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار داسيلفا.

وجاء في المرتبة الثالثة لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان جريزمان، تلاه رابعا البرازيلي نيمار.

ومن المفارقات أن راتب ميسي الشهري (8.3 ملايين يورو) يبلغ نحو 3 أضعاف زميله المؤثر في الفريق، الأوروجوياني لويس سواريز (2.9 مليون يورو)، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية أخيرا.

وضمت قائمة أعلى 10 لاعبين تقاضيا للرواتب الشهرية في أوروبا، 5 لاعبين من الدوري الإسباني، ولاعبين من الدوري الفرنسي، ومثلهما من الدوري الإنجليزي ولاعبا من الدوري الإيطالي، بينما لم تضم أي لاعب من الدوري الألماني.

أعلى 10 لاعبين تقاضيا للرواتب الشهرية في أوروبا

ليونيل ميسي

8.3

برشلونة

كريستيانو رونالدو

4.7

يوفنتوس

أنطوان جريزمان

3.3

أتلتيكو مدريد

نيمار داسيلفا

3.06

سان جيرمان

لويس سواريز

2.9

برشلونة

جاريث بيل

2.5

ريال مدريد

فيليب كوتينيو

2.3

برشلونة

أليكسيس سانشيز

2.28

مانشستر يونايتد

كيليان مبابي

1.73

سان جيرمان

مسعود أوزيل

1.6

أرسنال