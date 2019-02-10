حساب المواطن يعلن بدء إيداع الدعم المخصَّص لشهر فبراير للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه تمَّ إيداع الدعم المخصَّص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه على تويتر، أنَّ الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر مارس عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa. مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق باب التسجيل في هذه الدفعة غدًا الاثنين.

