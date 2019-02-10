السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب كوريا الجنوبية



سول 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "بوهانج" بجنوب شرق كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم: "إن الزلزال وقع في الساعة 12:53 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية) على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي المدينة الساحلية في البحر الشرقي وعلى عمق 21 كيلومترا.

// انتهى //

07:54ت م

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سول 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "بوهانج" بجنوب شرق كوريا الجنوبية.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم: "إن الزلزال وقع في الساعة 12:53 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية) على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرقي المدينة الساحلية في البحر الشرقي وعلى عمق 21 كيلومترا.// انتهى //07:54ت م0008

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