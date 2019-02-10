السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بإدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف السلاح الجوي التحذيري بالقرب من مطار حقل الفيل بعد إعلانه بأن المنطقة منطقة عمليات حربية يمنع الطيران فيها.

وأشارت إلى المباحثات التي أجراها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع عدد من أعضاء الكونغرس والقادة السياسيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ بحث الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية المشتركة.

وتطرقت الصحف إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولية "يونيسف" حول ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الليبي.

ونوهت بإعلان الجيش التشادي، عن أسر 250 من الإرهابيين الذين تسللوا من ليبيا بعد ضربات سلاح الجو الليبي لمواقعهم في المنطقة الواقعة من بلدة غدوة وحتى ضواحي مرزق.

وعرجت الصحف على مطالبة الاتحاد الأفريقي، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة إبداء تعاون أوثق معه لإدارة الأزمة الليبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل انطلاق أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد، مشيرة إلى أنه سيتم تداول سبل احترام سيادة ليبيا ووقف التدخل في شؤونها.

// انتهى //

07:39ت م

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طرابلس 05 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بإدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف السلاح الجوي التحذيري بالقرب من مطار حقل الفيل بعد إعلانه بأن المنطقة منطقة عمليات حربية يمنع الطيران فيها.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع عدد من أعضاء الكونغرس والقادة السياسيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ بحث الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية المشتركة.وتطرقت الصحف إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولية "يونيسف" حول ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الليبي.ونوهت بإعلان الجيش التشادي، عن أسر 250 من الإرهابيين الذين تسللوا من ليبيا بعد ضربات سلاح الجو الليبي لمواقعهم في المنطقة الواقعة من بلدة غدوة وحتى ضواحي مرزق.وعرجت الصحف على مطالبة الاتحاد الأفريقي، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة إبداء تعاون أوثق معه لإدارة الأزمة الليبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل انطلاق أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد، مشيرة إلى أنه سيتم تداول سبل احترام سيادة ليبيا ووقف التدخل في شؤونها.// انتهى //07:39ت م0007

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