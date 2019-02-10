كود جديد يرتقي بخدمات مساكن الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعكف وزارة الحج والعمرة على إعداد كود جديد للارتقاء بخدمات إسكان الحجاج، يضم تصنيفا للمساكن من الحد الأدنى إلى الأعلى قائما على تجويد الخدمات، حيث سيسمح للحاصل على الحد الأعلى برفع قيمة إيجاره، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز ملاك المساكن على إضافة خدمات جديدة في مساكنهم، تساعد بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة بمساكن الحجاج. ونظمت الوزارة أخيرا ورشة عمل نتائج تحليل دراسة الوضع الراهن لـ»مبادرة تطوير وتشغيل خدمات إسكان الحجاج والمعتمرين» في جدة بحضور عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الإسكان كافة لضيوف الرحمن، إذ تهدف المبادرة بشكل استراتيجي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تأسيس ضوابط ونظم وآليات عمل استراتيجية، لدراسة وتطوير وتشغيل منظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء الحج والعمرة بكل يسر وسهولة وراحة، من خلال أربعة ضوابط تتعلق بوضع المعايير التي تسهم في رفع الكفاءة والارتقاء بخدمات إسكان الحجاج والمعتمرين، وإعداد وتأسيس «كود» موحد لإسكان الحجاج والمعتمرين، وبناء نموذج الحوكمة والهيكل التنظيمي لمنظومة إسكان الحجاج والمعتمرين، وتطوير السبل لتنظيم سوق العقار باستخدام التقنيات الحديثة.

اشتراطات التصنيف الجديد:

توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من ضيوف الرحمن مثل:

مزلقانات عند المداخل

إنزال مفاتيح المصاعد

دورات مياه مناسبة

خدمات أخرى.

المعايير والتصنيفات الجديدة للكود أخذت من: