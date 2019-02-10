السعودية | فتح: واثقون من موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية

شكرا لقرائتكم فتح: واثقون من موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن القيادة الفلسطينية واثقة من موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية سراً وعلناً، وأضاف الرجوب أن الفلسطينيين يأملون بأن يتحول موقف الملك سلمان الرافض للتطبيع مع إسرائيل إلى استراتيجية عربية.

وأشار الرجوب، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن القيادة الفلسطينية لديها معلومات تفيد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ مسؤولين أميركيين أن الرياض ترفض أي اتفاق لا يلبي الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت عن وثيقة سرية إسرائيلية تظهر رفض العاهل السعودي الملك سلمان للتطبيع مع إسرائيل قبل التوصل إلى حل يضمن حق الفلسطينيين في أرضهم وضرورة الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمةً لهم.

الوثيقة، التي وصفها دبلوماسي إسرائيلي بالسرية للغاية، أظهرت أولوية القضية الفلسطينية لدى العاهل السعودي التي لوّح بها في أكثر من مناسبة، آخرها كان في قمة الظهران المعروفة بقمة القدس العربية العام الماضي.

موقف الملك سلمان الثابت من هذه القضية، عززته تصريحات مسؤول سابق داخل الإدارة الأميركية للقناة الإسرائيلية العاشرة التي سربت الوثيقة، عندما ذكر الأخير رفض العاهل السعودي لطلب بومبيو دعم الرياض لخطة الرئيس الأميركي ترمب للسلام.

ونقل نفس المسؤول، أن موافقة الرياض لخطة ترمب، مقترنة بتلبية مطالب الفلسطينيين، وخصوصاً فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

ويبدو أن الوثيقة الإسرائيلية تم تسريبها في وقت حساس جداً، لاسيما مع الزيارة القريبة لمستشار الرئيس الأميركي وصهره غاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بهدف حشد التأييد للخطة الأميركية في المنطقة.