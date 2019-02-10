“تعليم العلا” تعلق الدراسة في مدارس القطاع الجنوبي غدًا الأحد

أعلنت إدارة “تعليم العلا” عبر حسابها على موقع “تويتر” تعليق الدراسة في مدارس القطاع الجنوبي في القرى والمراكز الآتية: (فضلا، مغيراء، أبوزرائب، وقير، عرعر، الجديدة) يوم غد الأحد. ويأتي ذلك بسبب الاستمرار في أعمال الصيانة للطرق المؤدية لتلك المدارس سائلين الله السلامة للجميع.

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