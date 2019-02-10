إنقاذ مواطن محتجز داخل مجرى وادي العش

: شهد مجرى وادي العش بمنطقة حائل، أمس السبت، احتجاز مواطن بداخله جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في “تويتر”..، أن مدني حائل تمكنوا من إخراج المواطن بصحة جيدة وبدون أي إصابات.



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