وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

: أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مساعد صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة. . أخصائي شبكات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات. . محلل أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وعلوم المعلومات). وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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