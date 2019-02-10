وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض وجدة

: أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . خبير تسويق واستثمار (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص متعلق بالمالية. . مشرف مبيعات أول (جدة): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، التسويق). . أخصائي تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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