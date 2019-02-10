حضور مميز لمكتبة الملك عبدالعزيز بمعرض النشر والكتاب بالمغرب

شاركت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب في دورته الـ25، والذي افتتحه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس، بالدار البيضاء، تحت رعاية الملك محمد السادس.

وقدمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة عبر جناحها أهم إصداراتها المعرفية، ونبذة عن مشروعاتها مثل مركز الفهرس العربي الموحد، والذي تم من خلاله إطلاق بوابة المكتبات المغربية بالشراكة مع المكتبة الوطنية المغربية.

وأسهم المشروع في عقد العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية في المكتبات المغربية، إضافة إلى تقديم الجناح عرضًا عن مشروع القراءة والمكتبات المتنقلة وموسوعة المملكة العربية السعودية.

كما قدمت المكتبة داخل جناها بالمعرض، نبذة للزوار حول ما تقدمه فروع المكتبة داخل المملكة وخارجها، وإصداراتها التي تعكس جهودها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة، وتعميق أسس التواصل الحضاري وحفظ التراث وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وقد حظي جناح المملكة العربية السعودية وجناح مكتبة الملك عبد العزيز العامة بزيارة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الذي كان في استقباله نائب المحلق الثقافي والمشرف العام على جناح المملكة، عبد المنعم التميمي.

وأطلع التميمي رئيس الحكومة المغربية على مقتنيات الجهات المشاركة التي عُرضت، ومنها صورة نادرة للملك فيصل بن عبد العزيز-رحمه الله- مجتمعًا بملك المغرب الراحل، الملك الحسن الثاني، بالرياض وبصحبته شقيقه الأمير عبدالله.

وبدأ المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، أمس الجمعة، في استقبال زائريه مع بداية الدورة الـ25، التي تقام بمشاركة أكثر من 700 دار نشر من نحو 40 دولة، يقدمون للجمهور أكثر من 128 ألف عنوان في مختلف العلوم والمعرفة، وتستمر فعالياته إلى الـ17 من فبراير الجاري.

وتشارك المملكة في المعرض، الذي افتتحه رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، بجناح مساحته 196 مترًا مربعًا، ويضم نحو 1000 عنوان للعديد من الجهات الحكومية.

ويتضمن الجناح عرض أشرطة تاريخية ووثائقية عن المملكة في الماضي والحاضر، وعن مسار توسعة الحرمين الشريفين، وتعريفًا بالسياحة والآثار السعودية، بالإضافة إلى ركن خاص للتعريف برؤية 2030.

ويشمل الجناح السعودي أيضًا ركنًا خاصًّا بالطفل تعرض فيه مجموعة من القصص والكتب التعليمية، والخط العربي والفنون التشكيلية، وركنًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيعرف الجناح الذي دشنه الملحق الثقافي بالمغرب مساعد بن أحمد الجراح، تنظيم ندوات فكرية وملتقيات ثقافية، وتقديم إصدارات جديدة، وقراءات شعرية، كما سيتم تسليم عدة جوائز ثقافية منها جائزة «الأركانة العالمية للشعر»، وجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، علاوة على جائزة القراءة.