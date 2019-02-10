«العمل» توضح كيفية سداد فروقات المقابل المالي بمبادرة الفاتورة المجمعة

أوضحت وزارة العمل، مساء اليوم السبت، كيفية سداد فروقات المقابل المالي لرخص العمل؛ ضمن مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاقها.

وقالت خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في رده على سؤال أحد المواطنين، إن مبادرة الفاتورة المجمعة تتضمن سداد فروقات المقابل المالي لرخص عمل عام 2018م، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، بالنسبة للمنشآت التي يكون متوسط نطاقها خلال الـ12 شهرًا الماضية، في النطاق الأخضر فأعلى.

وصدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الاخضر المنخفض لمدة 12 شهرًا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة.

وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص؛ حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.

من جانبه، رفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، التي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية.

بدوره، رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الموافقة الكريمة لمبادرة الفاتورة المجمعة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.