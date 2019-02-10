بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية على المملكة خلال الـ3 أشهر المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر المملكة خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة لتقلبات جوية، يتخللها هطول أمطار على بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، اليوم السبت: إن الموجة الهوائية الباردة التي دخلت أجواء المملكة اليوم، تستمر حتى مساء الإثنين المقبل.

وقال القحطاني خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، إن توقعات هيئة الأرصاد تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بتقلبات جوية تنتج عنها رياح نشطة مثيرة للأتربة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة في بعض المناطق.

وتابع المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة: إن الكتلة الهوائية الباردة دخلت أجواء المملكة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وتمتد للمناطق الجنوبية الداخلية للمملكة، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية حتى مساء يوم الإثنين المقبل.

وأضاف القحطاني، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار على المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى، خلال اليوم السبت وغد الأحد وبعد غد الإثنين.

وحول الحالة الجوية الممطرة وانخفاض درجات الحرارة، أوضح القحطاني أنها حالة طبيعية فما زلنا في فصل الشتاء، وأن فرصة هطول الأمطار بسبب المنخفضات القادمة من الشمال واردة في هذا الوقت من السنة.

وأكد القحطاني، أنه مقارنة بالأعوام الماضية فإن شتاء هذا العام لم يكن بمعدله المعتاد، وكذلك كمية الأمطار التي هطلت لم تكن بمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن فصل الشتاء ينتهي في 21 من شهر مارس المقبل، وأن البلاد ستدخل بعدها فترة انتقالية قادمة استعدادًا لدخول فصل الصيف.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أوضحت اليوم، أن هناك فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، قد تؤثر على المدينة خلال الساعات المقبلة.

كما وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على «المدينة المنورة والحناكية واليتمة ومهد الذهب وعرجاء وبدر» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الحالة الممطرة مستمرة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، تابع اليوم، ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة؛ ووجه الجهات المعنية ذات العلاقة، ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس، عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد مع فرصة سيول، اليوم السبت وغدًا الأحد، على أجزاء من المدينة المنورة والقصيم والوشم وسدير، وعفيف وساجر والمحمل وحريملاء