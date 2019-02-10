شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مبادرة تساهم في مسيرة التنمية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، انطلق أمس (السبت) المعرض المصاحب لجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية، بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية للجائزة، وذلك بأحد المراكز التجارية بجدة، ويستمر حتى الخميس القادم.

واطلعت اللجنة على المبادرات المعروضة التي وصلت بعد ثلاث مراحل من التصفيات إلى 18 مبادرة من أصل 242.

وجسّدت تلك المبادرات الثروة الفكرية التي سوف تساهم في مسيرة التنمية التي تشهدها محافظة جدة في المجالات التعليمية والتقنية والثقافية والتجارية والاستثمارية والأمنية والسياحية والترفيهية والتنموية والخدمات، في حين تهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين ودعم المبادرات التي لها أثر صحي وعلمي واجتماعي وثقافي وترفيهي واقتصادي على المجتمع، ومواكبة التنمية التي تشهدها البلاد.

يذكر أن عدد زوار منصة الجائزة بلغ 46140 زائرا وزائرة، في حين سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين الثلاثاء 14/6/1440، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.