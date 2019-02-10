شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: ملتزمون بتوفير السكن الملائم للمواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على أهمية العمل على تسليم مشاريع برنامج «سكني»، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة القادمة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030، ضمن أهداف برنامج الإسكان.

جاء ذلك خلال تفقده أمس (السبت)، عددا من مشاريع برنامج «سكني» للوحدات السكنية «تحت الإنشاء» بالشراكة مع المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها.

والتقى خلال جولته التفقدية القائمين على هذه المشاريع من المطورين والمقاولين المنفذين لها، مشددا على أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع. وأكد وزير الإسكان أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب، وتلبي احتياج المواطنين المسجلين في قوائمها؛ إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء من 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج «سكني» عام 2017 نحو 110.754 خيارا سكنيا وتمويليا، يشمل 35.531 تمويلا سكنيا مدعوما، و26.445 أرضا سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و44.781 وحدة سكنية تحت الإنشاء تتكامل فيها البنية التحتية.

وبدأت جولة الوزير التفقدية بزيارة مشروع «الواجهة» الذي يُنفذ على مساحة 190.981 مترا مربعا، تحوي 574 فيلا جاهزة مكونة من طابقين، بأسعار تبدأ من 530.618 ريالا وبقسط يبدأ من 1.984 ريالا شهريا، ويوفر المشروع المدارس التعليمية، ومساجد وجامعا كبيرا، بالإضافة إلى عدد من الحدائق وملاعب للأطفال، ومرافق تجارية، ومركز صحي ومكتب للبريد ومركز للدفاع المدني ومركز أمني، ليكون مشروعا سكنيا متكاملا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع المشروع داخل المناطق العمرانية بجوار مجمع الملك فهد الطبي العسكري القريب من طريق الدمام الرياض، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي يحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية.

وفي الدمام أيضا، تواصلت زيارة الحقيل لمشروع «نساج تاون» الواقع بحي الأمل بالقرب من كلية الأمير سلطان للعلوم العسكرية المحاذي لطريق الدمام الرياض، ويوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 530 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 1.769 ريالا شهريا، ويوفر المشروع 9 مدارس تعليمية، ومسجدا و3 جوامع كبيرة، بالإضافة الى عدد من الحدائق وملاعب للأطفال ومرافق تجارية، ومركز أمني وآخر للدفاع المدني، ليكون مشروعا سكنيا متكاملا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة.