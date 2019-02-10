«تعليم الطائف» يحذر من جمع التبرعات

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جدة - خالد شويل - فارس عطية (الطائف) حذر مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي من جمع أي تبرعات في مدارس المحافظة سواء من الطلاب أو الطالبات، ومنع أي شكل من أشكال التبرعات سواء كانت عينية أو نقدية. واطلعت "الخليج 365" على تعميم صدر من قبل اللهيبي لعموم الإدارات والمدارس، شدد فيه على الموظفين والموظفات وأولياء الأمور حتى لا تستغل هذه الأموال في أعمال مجهولة. وحث الجميع على الالتزام وعدم التهاون في تلك المسألة، داعيا إلى إبلاغ الجميع ومن يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة.

حذر مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي من جمع أي تبرعات في مدارس المحافظة سواء من الطلاب أو الطالبات، ومنع أي شكل من أشكال التبرعات سواء كانت عينية أو نقدية. واطلعت "الخليج 365" على تعميم صدر من قبل اللهيبي لعموم الإدارات والمدارس، شدد فيه على الموظفين والموظفات وأولياء الأمور حتى لا تستغل هذه الأموال في أعمال مجهولة. وحث الجميع على الالتزام وعدم التهاون في تلك المسألة، داعيا إلى إبلاغ الجميع ومن يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة.

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