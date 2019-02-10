شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على مبادرة «الفاتورة المجمعة» دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين، والتي تنص على إعادة مبالغ الفاتورة المسددة للمنشآت الملتزمة بالتوطين ذات نطاقات البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، وإعفائها من كامل القيمة في حال عدم السداد. ورفع وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة على المبادرة، التي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية، مؤكدين أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة.

وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.