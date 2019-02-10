شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست»: إطلاق «TAQADAM» لدعم الشركات الناشئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أمس الأول (الجمعة) في مقرها في ثول برنامج «TAQADAM» لمسرعات الأعمال في نسخته الثالثة لهذا العام، الذي يعمل على تزويد طلاب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين الجدد بالأدوات والدعم اللازم لإطلاق شركة قائمة على التكنولوجيا بنجاح من خلال التدريب على بناء نماذج العمل والتسويق وجمع الأموال والتدريب على تصميم المنتجات.

وأكدت الجامعة أن البرنامج الذي تستمر أعماله على مدى 6 أشهر، يخدم الشركات الناشئة، حيث تتلقى الفرق المقبولة ما يصل إلى 75 ألف ريال سعودي في شكل منح للتمويل والوصول إلى مساحات العمل المشترك، مشيرة إلى أنه تم إطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2016، وقد تخرجت منه بنجاح 39 شركة ناشئة، ومنح أكثر من 4.500.000 ريال سعودي في تمويل ابتدائي على أساس المنح بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني.

وكشفت أن البرنامج في نسخته الحالية تقدم له 518 طلباً، وتم قبول 42 شركة ناشئة، فيما بلغ مجموع رجال وسيدات الأعمال 133 شخصاً، 35% منهم إناث، بمشاركة كلية الأمير محمد بن سلمان، وجامعات أم القرى، والأميرة نورة، والطائف، والملك سعود، والأمير مقرن، والأمير سلطان، وجازان، والملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز. وشمل البرنامج مجالات التقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والطاقة، والموضة، والتقنيات المالية، والألعاب، والرعاية الصحية، والمواد، والنفط والغاز، والمياه.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يرسخ الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الاهتمام ببرنامج مسرع بدء تشغيل برنامج تكريم، ويهدف لتعزيز دور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في بناء عقلية ثقافية للابتكار تسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في المملكة وتشجيع المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي، مركزاً على طلاب الجامعات السعودية، ورجال وسيدات الأعمال ومجتمع جامعة الملك عبدالله الداخلي وذلك إسهاماً من «كاوست» في الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية عقلية الابتكار لدى الشباب.

يذكر أن البرنامج تم تنفيذه من قبل «كاوست» وبنك ساب، وذلك في تركيز على بناء ثقافة الابتكار للشباب، حيث تم خلال البرنامج تدريب 342 من رواد الأعمال، وإبرام التعاون عبر الجامعات السعودية لنقل البحوث من المختبر إلى السوق.