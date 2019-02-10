شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: ضبط «متعدين».. يبيعون الرمال ويردمون المخلفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

ضبطت بلدية أبحر الشمالية التابعة لأمانة محافظة جدة بقيادة رئيستها سمر السلمي، موقعا اتخذه مخالفون لجمع ورمي «الدمارات» واستغلال الأراضي الفضاء المجاورة لممارسة نشاط بيع الردميات والرمل والخرسانة التي تستخدم في أعمال البناء والتشييد بنطاق البلدية.

واتهم سكان منطقة أبحر الشمالية عددا من الوافدين بسرقة الرمال في جنح الظلام من مواقع عدة ثم يبيعونها على المقاولين نهاراً، ولديهم معدات ثقيلة يستخدمونها في العملية، مؤكدين تزايدا ملحوظا للظاهرة التي بدأت بالانتشار أخيرا، وتشكل العمالة الوافدة النسبة الأكبر من اللصوص الذين يجدون من يشتري بضاعتهم في ظل غياب الرقابة.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة بلدية أبحر الشمالية سمر عواض السلمي، أن الفرق الرقابية رصدت أرضا مسورة بحاجز مرتفع من الدمارات ومخلفات البناء ومقسمة إلى خمسة أجزاء مستغلة من قبل متعدين عليها، ويبيعون التربة المستخدمة في أعمال البناء والتشييد مثل (الخرسانة، الرمل، الردميات). وأضافت السلمي أن البلدية رصدت أعمال ردم ورمي مخلفات البناء والدمارات بالأراضي الفضاء المجاورة بكميات كبيرة، وجرى ضبط وسحب معدات وشاحنات من الموقع شملت ثلاثة شيولات وثماني شاحنات ودينا ومركبة خاصة، وألزمت البلدية ملاكها بمراجعة الفرع وتنظيف كامل الأرض والأراضي المجاورة مع فرض الغرامات المترتبة على النشاط المخالف للأنظمة والتعليمات.

وتستهدف أمانة محافظة جدة إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء ضمن 16 عنصرا من عناصر مبادرة معالجة التشوه البصري والتي يجري رصدها ومعالجتها في إطار مشروع ميداني لـ«مسح وتخطيط أحياء مدينة جدة في سبيل تحسين المشهد الحضري للمدينة».