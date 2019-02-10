شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ غواصين وطفل من الغرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) okaz-

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع جدة، شخصين نزلا من القارب ليغوصا في البحر، وطفلاً من الغرق أثناء سباحته في مسبح بأبحر.

وأوضح متحدث قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس بن مسفر المالكي أن غرفة العمليات بحرس الحدود تلقت بلاغاً من أحد أفراد طاقم قارب نزهة في عرض البحر عن فقدان شخصين نزلا من القارب ليغوصا، وعلى الفور باشرت الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بجدة الموقع وأعدت خطة بحث وإنقاذ عاجلة، وتوجيه الدوريات البحرية ودوريات البحث والإنقاذ مع عدد من الغواصين ومسح كامل المنطقة للبحث عنهما، وتم العثور على المفقودين وإنقاذهما وتقديم المساعدة لهما وعمل الإسعافات الأولية والكشف عليهما من قبل الهلال الأحمر السعودي، وهما بصحة جيدة.

وفي السياق ذاته، أوضح الرائد المالكي أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع جدة تمكنت من إنقاذ طفل عمره 8 أعوام (يمني الجنسية) من الغرق أثناء سباحته في مسبح أبحر، وعلى الفور تم إنقاذه واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليه وتبين أن حالته الصحية مستقرة.

ودعا المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.