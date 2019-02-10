شكرا لقرائتكم خبر عن «حرم أمير المدينة» ترعى ختام أوليمبياد بادرة ابتكار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

نظمت إدارة الموهوبات بتعليم المدينة، الحفلة الختامية لأوليمبياد بادرة ابتكار 2019 في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، برعاية حرم أمير منطقة المدينة المنورة، الأميرة لولوة بنت أحمد السديري، وحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني، وحضور عدد من القيادات التعليمية من مديرات ومساعدات الإدارات والمكاتب والمشرفات والطالبات المشاركات.

من جهتها، أكدت مساعدة الشؤون التعليمية مريم بنت عقيل الجهني دعم القيادة الرشيدة للتعليم وحرصها على توفير مناخ عام يشجع الريادة والمبادرة والابتكار، تحقيقاً للتنمية الشاملة المستدامة وتحولا نحو اقتصاد المعرفة، وشكرت المدير العام للتعليم لدعمه وتحفيزه، وإدارة الموهوبات لمبادرتها وجهودها في التخطيط والتنسيق والتنفيذ والدعم.

فيما بينت مديرة إدارة الموهوبات سميرة الأحمدي أن بادرة ابتكار تأتي مبادرة من إدارة الموهوبات بالمدينة لتهيئة طالبات المرحلة الابتدائية الواعدات بالموهبة للمشاركة في الأوليمبيادات العلمية الوطنية والعالمية، انسجاما مع تطلعات الرؤية الوطنية وتحقيقا لأهداف إدارة تعليم المدينة ممثلة بالموهوبات في دعم المشاريع الابتكارية والبحثية ذات الطابع النوعي، وحظيت بدعم القيادات التعليمية بالمنطقة ممثلة بالمدير العام للتعليم ومساعدته للشؤون التعليمية.

من جانبها، استعرضت منسقة أوليمبياد مبادرة ابتكار ابتهاج أبوتويمة خطة تنفيذ الأوليمبياد، وأوضحت أنه تم تسجيل 1500 طالبة في الأوليمبياد إلكترونيا خضعت للتدريب منهن 1106، ووصل عدد المشاريع المشاركة إلى 850 مشروعاً علمياً ابتكاريا، تمت تصفيتها لـ32 في التصفيات الختامية، فاز منها 5 مشاريع بالمراكز الأولى و6 مشاريع بجوائز خاصة في أفضل تصميم هندسي، وأفضل عرض، والتحدي وأفضل مشروع بيئي، واشتركت في تدريب الطالبات نخبة من المدربات، وحكمت مشاريعهن عدد من المحكمات المتخصصات من أكاديميات جامعة طيبة وجامعة الأمير مقرن والمشرفات والمعلمات المتميزات، وتخللت الحفلة قصائد وأناشيد وطنية قدمتها طالبات الابتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن، كما أعلنت أسماء الطالبات الفائزات بالمراكز الـ5 الأولى في أوليمبياد بادرة ابتكار 2019، والفائزات بالجوائز الخاصة، واختتمت الحفلة بشكر وتكريم مدربات الأوليمبياد ومشرفاته وعضوات اللجان وجميع الطالبات المشاركات والجامعة المستضيفة والجهات الداعمة، وبجولة الأميرة على مشاريع الطالبات والاستماع لأفكارهن وشروحاتهن حولها.