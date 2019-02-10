شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة 23 كادرا طبيا لـ «تخصصي» بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد العدل (بريدة) أعادت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم 23 كادرا طبيا إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بعد أن شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، تدشين المشاريع التطويرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وجاهزية الأقسام التي شملتها المشاريع التطويرية، وبدء عملها وتقديم الرعاية الطبية للمرضى. وأكدت صحة المنطقة بأن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة شهد مراحل تطويرية خلال الفترة الماضية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية، وتم نقل الكادر الطبي ضمن 3 أقسام طبية هي جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأذن والأنف والحنجرة، وبعد أن استكملت جميع الأقسام جاهزيتها، صدر قرار إدارة الموارد البشرية بإعادتهم من مستشفى بريدة المركزي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، تمهيدا لبدء استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية للمراجعين.

أعادت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم 23 كادرا طبيا إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بعد أن شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، تدشين المشاريع التطويرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وجاهزية الأقسام التي شملتها المشاريع التطويرية، وبدء عملها وتقديم الرعاية الطبية للمرضى. وأكدت صحة المنطقة بأن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة شهد مراحل تطويرية خلال الفترة الماضية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية، وتم نقل الكادر الطبي ضمن 3 أقسام طبية هي جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأذن والأنف والحنجرة، وبعد أن استكملت جميع الأقسام جاهزيتها، صدر قرار إدارة الموارد البشرية بإعادتهم من مستشفى بريدة المركزي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، تمهيدا لبدء استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية للمراجعين.

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