شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة تنظم فعاليات «ركاز المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

تنفذ هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة فعاليات «ركاز المدينة»، وتستمر 6 أيام، وذلك بمقر الحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة. وتسعى الهيئة من خلال الفعاليات المتنوعة لركاز المدينة إلى إحياء الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية بحزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدم ضمن خطة متكاملة لدعم وتمكين الصناعات المحلية، إضافة إلى تسخير الفرصة لتأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة، ومساعدتهم في تحويل مشاريعهم الصغيرة إلى مشاريع ريادية تسهم في دفع عجلة التنمية بمنطقة المدينة المنورة، كما تشمل الفعاليات مجموعة من الأنشطة والبرامج الموجهة لجميع أفراد الأسرة المتضمنة ستة محاور رئيسية هي: «ركاز التجار» الذي يُحاكي السوق التجاري في شارع العينية القديم وسوق القفاصة إلى جانب «ركاز الريادة» الذي يقدم سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في ريادة الأعمال، وفعالية «ركاز الإبداع» التي تنفذ من خلال ورش عمل متخصصة في عدد من المجالات الإبداعية في فنون الخط العربي والخطابة والتصوير الضوئي، إضافة إلى الورش الفنية التي تقدم ضمن روزنامة فعالية «ركاز الفنون»، في حين من المقرر أن يستضيف المسرح المديني المفتوح فعالية «ركاز المسرح» ليحتضن عددا من الجلسات النقاشية والحوارية التي تسلط الضوء على رؤية الجهات المعنية بريادة الأعمال في المدينة المنورة، إضافة إلى استعراض جوانب من نجاحات المتميزين من أبناء المنطقة ضمن برنامج أبناء المدينة المنورة، وكذلك تمكين الموهوبين في مهارات الإنشاد والإلقاء من تقديم فقرات متنوعة ثرية للزوار، كما سيُعرض الفيلم الكرتوني العالمي بلال بن رباح على المنصة الرئيسية لزوار فعاليات ركاز المدينة.