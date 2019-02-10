شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف: إلزام مقاول بإعادة سفلتة «غير مطابقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبدالله (الدمام) ​ألزمت بلدية محافظة القطيف، مقاولا بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لأحد الطرق المنفذة أخيرا في المحافظة، وتحميله كافة التكاليف المالية لهذه العملية، مع إشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية. وأكدت البلدية أن هذا الإجراء يأتي بعد ظهور عدد من الملاحظات الفنية التي طرأت بعد أعمال التنفيذ في الطريق الذي يمر من بلدة النابية إلى حي الغدير بمدينة سيهات قادما من محطة الكهرباء الواقعة في ضاحية الملك فهد بالدمام. وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل إلى أنه تم إلزام المقاول بإزالة الطبقة السطحية، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة مجدداً، مشيرا إلى أن المشروع بطول 6 كيلومترات و800 متر، مبينا أن الجزء المقبول فنيا بطول 4950 مترا، فيما الأجزاء الذي تم إلزام المقاول بإعادة إصلاحها فنيا بطول 1.850 كيلومترا، مشددا على الجهات الخدمية التأكيد بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة، وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة. ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إدارة المشاريع لتنفيذ مختلف المشاريع وضبط الجودة وسعيها إلى تطبيق الأسس الفنية في تنفيذ الأعمال التطويرية والخدمية ومنها مشاريع سفلتة الطرق والشوارع بغية الخروج بشبكة نقل داخلية وهيكلية عالية المستوى وتنفيذ المواصفات المعتمدة وتحميل مقاولي واستشاريي المشاريع تكاليف وتبعات ما يقع من ملاحظات في التنفيذ.

​ألزمت بلدية محافظة القطيف، مقاولا بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لأحد الطرق المنفذة أخيرا في المحافظة، وتحميله كافة التكاليف المالية لهذه العملية، مع إشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية. وأكدت البلدية أن هذا الإجراء يأتي بعد ظهور عدد من الملاحظات الفنية التي طرأت بعد أعمال التنفيذ في الطريق الذي يمر من بلدة النابية إلى حي الغدير بمدينة سيهات قادما من محطة الكهرباء الواقعة في ضاحية الملك فهد بالدمام. وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل إلى أنه تم إلزام المقاول بإزالة الطبقة السطحية، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة مجدداً، مشيرا إلى أن المشروع بطول 6 كيلومترات و800 متر، مبينا أن الجزء المقبول فنيا بطول 4950 مترا، فيما الأجزاء الذي تم إلزام المقاول بإعادة إصلاحها فنيا بطول 1.850 كيلومترا، مشددا على الجهات الخدمية التأكيد بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة، وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة. ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إدارة المشاريع لتنفيذ مختلف المشاريع وضبط الجودة وسعيها إلى تطبيق الأسس الفنية في تنفيذ الأعمال التطويرية والخدمية ومنها مشاريع سفلتة الطرق والشوارع بغية الخروج بشبكة نقل داخلية وهيكلية عالية المستوى وتنفيذ المواصفات المعتمدة وتحميل مقاولي واستشاريي المشاريع تكاليف وتبعات ما يقع من ملاحظات في التنفيذ.

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