

أديس أبابا - الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في السودان.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان بأن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).

وذكر البيان أن من بين 23 شخصًا من ركاب وطاقم المروحية، جُرح عشرة أشخاص بينهم ثلاثة إصابات حرجة.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

// انتهى //

03:20ت م

0112



أديس أبابا - الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في السودان.وأفادت الأمم المتحدة في بيان بأن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).وذكر البيان أن من بين 23 شخصًا من ركاب وطاقم المروحية، جُرح عشرة أشخاص بينهم ثلاثة إصابات حرجة.ولم يعرف على الفور سبب الحادث.// انتهى //03:20ت م0112

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.