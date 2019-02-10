السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص جراء حريق في مدينة روسية



موسكو 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في شقة سكنية في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا.

وأفادت وزارة الطورائ الروسية في بيانها اليوم بأن الحريق وقع في منزل خاص بمنطقة كراسننويزيورسك التابعة لمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص بمن فيهم أربعة أطفال، ولا زال التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحريق.

// انتهى //

02:38ت م

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موسكو 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في شقة سكنية في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا.وأفادت وزارة الطورائ الروسية في بيانها اليوم بأن الحريق وقع في منزل خاص بمنطقة كراسننويزيورسك التابعة لمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص بمن فيهم أربعة أطفال، ولا زال التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحريق.// انتهى //02:38ت م0111

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