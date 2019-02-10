السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب الحدود بين تشيلي وبوليفيا



واشنطن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة الحدود بين تشيلي وبوليفيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع على عمق 117 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

02:17ت م

0110



واشنطن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة الحدود بين تشيلي وبوليفيا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يقع على عمق 117 كيلومترا تحت سطح الأرض.ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.// انتهى //02:17ت م0110

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