شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3.2 مليون معتمر وإصدار 3.6 مليون تأشيرة والان نبدء بالتفاصيل
ويتواجد داخل المملكة 456,133 معتمرًا، منهم 313,669 في مكة المكرمة، و 142,464 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,788,652 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، بينهم 2,880,635 معتمرًا عبر المنافذ الجوية و 339,313 عن طريق المنافذ البرية و 24,837معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
وجاءت أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب: باكستان 819,119، تليها إندونيسيا 534,137، بعدها الهند 358,231، ثم اليمن 181,737، وماليزيا خامسا 176,661 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: مصر 165,553، تركيا 131,812، الجزائر 111,666، الأردن 91,854، بنجلاديش 80,550معتمرا.
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