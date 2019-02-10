شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح تحد من الرؤية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
من جهتها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية من استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء تمتد إلى محافظة الخفجي والأجزاء المجاورة لها، كذلك شهدت محافظة النعيرية والقرى والهجر التابعة لها هطول أمطار مساء أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات متقدمة، وذلك من الساعة 10 مساء أمس حتى الساعة 10 مساء اليوم الأحد.
ودعا المقدم الشهراني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.
ومن جانبهم، أكد خبراء الأرصاد اختفاء البقع الشمسية لليوم العاشر (السبت)، مؤكدين أن ليس له تأثير على حالة الطقس السائدة حاليا، عدا التراجع النسبي للأشعة فوق البنفسجية والعواصف الجيومغناطيسية.
وفي سياق متصل، أشار أستاذ المناخ بجامعة القصيم، د.عبدالله المسند، إلى أن موسم الأمطار بالمملكة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية شهر مايو، (وتستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية فلها نظام مناخي مختلف)، وعادة في النصف الثاني من الموسم حيث تزداد الغزارة، وبالتحديد في مارس وأبريل.
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