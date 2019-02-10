شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدة المركز» بالأحساء محرومة من الخدمات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

رغم أن الطريق العام لبلدة المركز بالأحساء يتميز بجودة واضحة إلا أن طرق البلدة القديمة على النقيض تماما حيث تشهد نقصا في الخدمات وتحتاج إلى سفلتتها أو رصفها بالأنترلوك، كما تفتقد البلدة العديد من الخدمات الحيوية، من بينها بناء مقر جديد لمدرسة البنات المتوسطة، واستحداث حديقة تكون رئة خضراء تتنفس منها البلدة وغيرها من الخدمات.

ويطالب المواطن عبدالكريم الموسى بقطعة أرض لمركز النشاط الاجتماعي، الذي يقبع مقره في بيوت مستأجرة ويتنقل من مكان لآخر على مدار 45 عاما منذ تأسيس هذا المشروع الشبابي الذي يخدم جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن عدم وجود أرض خاصة به تهدد أنشطته بالتوقف، وبالتالي فقدان الشباب قناة من أهم القنوات التي يمارسون من خلالها أنشطتهم خصوصا الرياضة، والتي تنفذ على ملاعب ترابية مهددة بالإزالة، حيث تلك المنشآت مقامة على مواقع سيتم تحويلها إلى مخططات سكنية.

فيما أكد المواطن جواد محمد العلي، أن مجتمع المركز بأسره، يأمل من بلدية الجفر التي لا تبعد عن البلدة سوى كيلوين استحداث حديقة تكون رئة خضراء تتنفس منها البلدة وأهلها، منوها بأن بلدة المركز لم تأخذ حقها في هذا الجانب، وهي بحاجة ماسة إلى حديقة، ويمكن استغلال المساحة المجاورة لدورة المياه الجديدة التي أنشأتها بلدية الجفر على الطريق العام، أو البحث عن مكان آخر لإقامة الحديقة عليها، إلى جانب حاجة البلدة إلى سفلتة الطرق الداخلية التي من أبرزها الطريق الممتد من الدروازة الجنوبية إلى داخل النافذ المؤدي إلى منطقة «البر» أو رصفه بالأنترلوك، حيث السفلتة قديمة وتحتاج إلى تجديد، فالشارع مليء بالحفر التي تتجمع فيها المياه في مواسم الأمطار، متأملا من الجهات ذات العلاقة تطوير حي الصايفية شرق المركز وغيرها من الخدمات التي نفتقدها.

ويطالب المواطن عيسى عبدالله الفرحان، بإنشاء مدرسة جديدة للمرحلة المتوسطة للبنات، مبينا أن المبنى الحالي المقتطع من مدرسة البنات الثانوية الذي تم بناؤه كمدرسة ابتدائية، مبناه قديم ولا يستوعب عدد الطالبات، إلى جانب حاجة المبنى الحالي للصيانة الدورية، وكذلك تزويده بأجهزة التكييف، وإعادة خارطة التمديدات الكهربائية التي تغذيها من المدرسة الثانوية، مضيفا إن المبنى الحالي يحتاج إلى عملية ترميم شاملة كحل مؤقت في الوقت الحالي لحين بناء المدرسة الجديدة التي تستحقها طالبات المركز، كما أننا نطمح لإنشاء مقر خاص لثانوية البنين ضمن مشاريع التعليم المستقبلية التي هي الأخرى مدمجة في بناء مشترك مع مدرسة المركز المتوسطة، خصوصا أن أعداد الطلاب في ازدياد، وتوجد أراض حكومية في البلدة مخصصة للتعليم، تتوافر 4 أراض تابعة لإدارة تعليم الأحساء.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل لـ«اليوم»، أن بلدية الجفر بدأت حاليا تنفيذ مشروع إعادة سفلتة الطرق الرئيسة لبلدة المركز والعمل على تطويرها، كما يشمل المشروع الذي يأتي على مراحل زمنية، برصف المنطقة القديمة للبلدة وتأهيل طرقها، وأضاف أن إنشاء حديقة وسط بلدة المركز تم إدراجه ضمن الخطط التنفيذية، والتي سيتم تنفيذها خلال اعتماد المشاريع الجديدة.