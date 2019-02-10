شكرا لقرائتكم خبر عن إفتاء طاجكستان: تلمس خادم الحرمين حاجات المسلمين واضح وجلي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية د. عبدالله بن محمد الصامل، في الدار، ضمن برنامج الزيارة الحالية لوفد الوزارة، في إطار مناقشة مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ولجنة الشؤون الدينية بطاجكستان، في مجالات التعاون الثنائي.
من جانبه، أكد د. الصامل في كلمته أهمية عمل دار الإفتاء في التعليم والإفتاء، وفي الإمامة والخطابة، وفي الدعوة والإرشاد، متطلعًا إلى شراكة بين الوزارة ودار الإفتاء الطاجيكية لتحقيق مبادئ الإسلام العظيمة الوسطية المعتدلة، ومحاربة التطرف والإرهاب ونبذ الغلو والكراهية، والتحذير من الجماعات الإرهابية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الوزارة ودار الإفتاء تسيران في طريقٍ واحد لتبيان الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين.
وبين أن القيادة الرشيدة بالمملكة، تولي شؤون المسلمين عناية عظيمة، ومن ذلك تسهيل كل العقبات التي تواجههم، والعناية بما يجمع الكلمة، ويوحد الصف الإسلامي.
وجدد وكيل الوزارة التأكيد على أن نبذ الغلو والتطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والجمعيات ودور الإفتاء بالعالم.
من جهته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجكستان عبدالعزيز البادي: إن العلاقة بين السفارة والمركز الإسلامي ودار الإفتاء علاقة قوية، ونجد منهم كل تعاون.
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