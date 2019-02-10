شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 14 موظفا في بلدية رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر السبيعي، عددا من قرارات الترقية لبعض الموظفين في بلدية محافظة رأس تنورة للمراتب التي تلي مراتبهم مباشرة بعد أن أكملوا المدة النظامية للمرتبة، وقد شملت تلك القرارات عدد 14 موظفا من المرتبة الخامسة حتى العاشرة.

وأوضح أن الترقيات جاءت على النحو التالي: المرتبة العاشرة م.علي بالحارث، م. علي المحل، المرتبة التاسعة محمد آل حمود، المرتبة الثامنة حبيب آل عباس، رضا الدقدوق، شايم ،المرتبة السابعة سامي المالكي، محمد آل قرين، حبيب الدقدوق، إبراهيم المحمدي، المرتبة السادسة سعد العتيبي، جعفر آل إبراهيم، حسين أحمد آل جميع، ناصرالشمري.

وهنأ السبيعي جميع الموظفين الذين شملتهم الترقيات وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مبينا أن الترقيات تمت بعد إكمال الإجراءات الرسمية، مشيدا بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها، متمنيا أن تكون حافزا لهم لبذل مزيد من الجهد فيما يخدم العمل البلدي.

من جهتهم قدم الموظفون المترقون شكرهم الجزيل لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير؛ لدعمه جميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، كما قدموا شكرهم أيضا لرئيس البلدية المهندس بندر السبيعي، مؤكدين على مضاعفة الجهد فيما يخدم المصلحة العامة.