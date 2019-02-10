شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متهم أطلق النار داخل محل جوالات والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الشرطة في محافظة الطائف، من ضبط أحد الجُناة، كان قد أطلقَ أعيرة نارية عدة من سلاح رشاش بحوزته داخل محل لبيع أجهزة الجوّالات بمركز تابع للمحافظة شمالا، فيما أُصيب اثنان، أحدهما في حالٍ حرجة، والآخر إصاباته بسيطة بعد أن حاول مقاومته.

وقال شهود عيان إن مواطنا في بداية الثلاثينيات من عمره، كان قد دخل محلا لبيع الجوّالات بأحد المراكز شمال محافظة الطائف، ودخل في خلافٍ مع شخصيْن؛ ما دعاه إلى الخروج والتوجّه نحو مركبته الواقفة أمام المحل، واستلَ منها سلاحا من نوع رشاش، ليعود مجدّدا للمحل ودون مقدمات أطلق أعيرة نارية عدة أصابت أحدهما بالمحل، فيما حاولَ الآخر مقاومته ودخل معه في عراك ليتعرّض لإصابات بسيطة، حينها غادر المحل هاربا، وعاد لاحقا وسلّم نفسه داخل مخفر الشرطة بالمركز المعني بوقوع الحادثة.

وذكرت مصادر أن المجني عليه أُصيب بإصابة حرجة أُدخل على أثرها العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي بأحد المستشفيات العسكرية القريبة، بعد أن تم نقله إسعافيا من الموقع، فيما كان الآخر قد تعرّض لإصابات بسيطة نتيجة عراكه ومقاومته للجاني. وتسلّمت الشرطة ملف القضية لمتابعتها، لحين اتباع النظام في إحالة أوراقها إلى الجهة المختصة التي ستتخذ الإجراءات النظامية حيال القضية.