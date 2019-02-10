، سرقة مركبات وكيابل كهربائية بشمال بيشة.. والأهالي يطالبون بتكثيف الوجود الأمني ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد حدوث جرائم مماثلة وسط تفاؤلهم بتجاوب الأجهزة الأمنية وضبط الجناة

باشرت الأجهزة الأمنية قبل ساعات سرقة كيابل وأسلاك كهربائية بأحد المواقع بشمال بيشة، وذلك بعد يوم من تعرُّض سيارتين للسرقة ليلة أمس أثناء توقفهما أمام منزل بمركز العطف، وسط مطالبات الجهات المعنية بتكثيف الوجود الأمني بالمركز.

وأشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت ليلة أمس واليوم حادثتي سرقة، الأولى لسيارتين بمركز العطف شمال بيشة، تم تهشيم زجاجهما وسرقة ما بداخلهما، ولاذ الجاني بالفرار. والسرقة الأخرى لكيابل وأسلاك كهربائية بقرية الديلمي.

وتلقت "الخليج 365" مطالبة الأهالي بضرورة تكثيف الوجود الأمني بعد حدوث العديد من السرقات خلال الفترة الماضية، وسط تفاؤلهم بتجاوب الأجهزة الأمنية، وضبط الجناة.