، الفتح يوقع مع مدافع الخليج قاسم لاجامي لمدة خمسة مواسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - جددت عقد شقيقه علي حتى 2024

أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع لاعب خط الدفاع قاسم لاجامي صاحب الـ 22 عامًا لمدة خمسة مواسم قادمة تنتهي في 2024 م.



وجاء ذلك بتوصية من المدير الفني للفريق فتحي الجبال بعد متابعته الدقيقة للاعب وما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة قوية للفريق.

من جهة أخرى، عبّر اللاعب "لاجامي" عن سعادته بالتوقيع للنموذجي، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا لتقديم أفضل ما لديه في سبيل إسعاد جماهير الفتح ومحبيه.

يُشار إلى أن اللاعب سيلتحق بالفريق مطلع الموسم القادم عقب انتهاء فترته المتبقية مع نادي الخليج.

كما مددت إدارة النادي عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم علي لاجامي لخمسة مواسم قادمة، ليصبح اللاعب بموجبه فتحاوي حتى 2024م.

وجاء التوقيع بناءً على التقرير الفني الذي رفعه فتحي الجبال المدير الفني للفريق للإدارة حيث وافقت عليه في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم.