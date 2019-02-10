، موجز الأسبوع: قمر السعودية فوق هام السحب.. وترفيهها يسير للأمام.. والملك يجدد العهد بضرب الفساد ،

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"فوق هام السحب".. جديرة هذه العبارة بأن تكون عنوانًا عريضًا للأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت المملكة القمر السعودي للاتصالاتSGS-1 ، الذي وقع ولي العهد على آخر قطعة منه في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي.
ولكن أحداث الأسبوع لم تتوقف عند هذا الحد، كما لم تتوقف تغطية "الخليج 365" كذلك، وتفاعل القراء معها، فقد أفاد تقرير أمريكي وصف بالسري بأن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد والمستشار سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وفي الشأن المحلي، وافق خادم الحرمين على مبادرة الفاتورة المجمعة، كما جدد - أيده الله – تأكيده لردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام. وفي حراك جديد للأمام لهيئة الترفيه، وقع تركي آل الشيخ مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في لندن والقاهرة مع كبار منتجي الترفيه لجلب أبرز العروض الفعاليات للمملكة.
وفي الشأن الدولي، صعدت موسكو من حدة التوتر بينها وبين واشنطن بإعلانها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون ستة أشهر. وفي أبوظبي حطت طائرة البابا فرنسيس بابا الكاثوليك في زيارة تاريخية الأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي.
وفي الموجز التالي تستعرض "الخليج 365" أبرز وأهم أحداث الأسبوع.
فوق هام السحب
أطلقت السعودية الثلاثاء الماضي القمر السعودي للاتصالات SGS-1 (أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة) من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية؛ الواقع شمال أمريكا الجنوبية، وكان ولي العهد قد وقّع على آخر قطعة من القمر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي بعبارة فوق هام السحب خلال زيارته لأمريكا.
وتضمن القمر السعودي الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن تأهيل عددٍ من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.
https://sabq.org/7RT2q3
https://sabq.org/crfZgR
تقرير أمريكي: "خاشقجي" لم يُذكر في الاتصالات بين ولي العهد ومستشاره
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا أمنيًا وصفته بالسري أكدت فيه ما الخليج 365 ونسب إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد السعودي والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
https://sabq.org/gDGSPr
الملك يجدد التأكيد: سنردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام
جدد خادم الحرمين الشريفين تأكيد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، نوقش خلالها جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
https://sabq.org/cNMtXr
https://sabq.org/3BWzrC
مبادرة الفاتورة المجمعة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعمًا للمنشآت، وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
https://sabq.org/bn9PQx
https://sabq.org/K4P5rh
الترفيه يسير للأمام
في حراك كبير لهيئة الترفيه جرى في لندن والقاهرة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة جهات بريطانية ومصرية؛ وذلك بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في السعودية، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال امتدادًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
وتنوعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العروض الحية والاستعراضية، والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، وإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.
https://sabq.org/x3Tvnd
https://sabq.org/mWs7R4
https://sabq.org/QYstz6
وزارة المالية للجهات الحكومية: عدّلوا أنظمة مسيرات الرواتب
أكدت وزارة المالية في تعميم لكل الجهات الحكومية، تطبيق مقتضى قرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، وتعديل أنظمة مسيرات الرواتب بما يتوافق من قرار مجلس الوزراء.
كما شددت في التعميم على صرف فروقات العلاوة السنوية الناشئة عن عدم الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء والأوامر الملكية.
https://sabq.org/rkGK8j
الدوري السعودي ثاني أغلى مسابقة في آسيا
حافظ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قيمته السوقية في القارة الآسيوية كثاني أغلى قيمة سوقية بعد الدوري الصيني للمحترفين، والذي بلغت قيمته السوقية 2.28 مليار ريال (473,70 مليون يورو)، ومتقدمًا على الدوري الياباني الثالث في القارة؛ حيث بلغت قيمته السوقية 1.473 مليار ريال (344,20 مليون يورو).
https://sabq.org/h6VvqH
قناة "المجد" توقف مذيعًا تلفزيونيًا أثار استياء المتابعين
قررت شبكة قنوات المجد ممثلة في إدارة قناة "دال" الفضائية، إيقاف مقدم فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9 "أحمد المالكي"، بعد حادثة متصلة "الله يسعدك ويوفقك" ورد المذيع عليها بتصرف أثار استياء المتابعين. يُذكر أن المذيع قد قدم اعتذاره حينها للمتصلة.
https://sabq.org/4SRHsr
موسكو ترفع حدة التوتر مع واشنطن في الصراع "النووي"
في خطوة من شأنها زيادة حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، أعلنت روسيا على لسان وزير خارجيتها أنها ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون ستة أشهر؛ في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة.
https://sabq.org/rH42Mn
"البابا" في زيارة تاريخية للإمارات
التقى البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية أولى لمنطقة الخليج العربي والعاصمة الإماراتية أبوظبي، قادة البلاد، بالإضافة إلى لقائه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، في مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث شارك في "لقاء الأخوة الإنسانية".
https://sabq.org/nVjzXK
https://sabq.org/Cn8Htv
موجز الأسبوع: قمر السعودية فوق هام السحب.. وترفيهها يسير للأمام.. والملك يجدد العهد بضرب الفسادياسر نجدي الخليج 365 2019-02-10
"فوق هام السحب".. جديرة هذه العبارة بأن تكون عنوانًا عريضًا للأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت المملكة القمر السعودي للاتصالاتSGS-1 ، الذي وقع ولي العهد على آخر قطعة منه في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي.
ولكن أحداث الأسبوع لم تتوقف عند هذا الحد، كما لم تتوقف تغطية "الخليج 365" كذلك، وتفاعل القراء معها، فقد أفاد تقرير أمريكي وصف بالسري بأن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد والمستشار سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وفي الشأن المحلي، وافق خادم الحرمين على مبادرة الفاتورة المجمعة، كما جدد - أيده الله – تأكيده لردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام. وفي حراك جديد للأمام لهيئة الترفيه، وقع تركي آل الشيخ مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في لندن والقاهرة مع كبار منتجي الترفيه لجلب أبرز العروض الفعاليات للمملكة.
وفي الشأن الدولي، صعدت موسكو من حدة التوتر بينها وبين واشنطن بإعلانها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون ستة أشهر. وفي أبوظبي حطت طائرة البابا فرنسيس بابا الكاثوليك في زيارة تاريخية الأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي.
وفي الموجز التالي تستعرض "الخليج 365" أبرز وأهم أحداث الأسبوع.
فوق هام السحب
أطلقت السعودية الثلاثاء الماضي القمر السعودي للاتصالات SGS-1 (أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة) من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية؛ الواقع شمال أمريكا الجنوبية، وكان ولي العهد قد وقّع على آخر قطعة من القمر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي بعبارة فوق هام السحب خلال زيارته لأمريكا.
وتضمن القمر السعودي الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن تأهيل عددٍ من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.
https://sabq.org/7RT2q3
https://sabq.org/crfZgR
تقرير أمريكي: "خاشقجي" لم يُذكر في الاتصالات بين ولي العهد ومستشاره
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا أمنيًا وصفته بالسري أكدت فيه ما الخليج 365 ونسب إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد السعودي والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
https://sabq.org/gDGSPr
الملك يجدد التأكيد: سنردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام
جدد خادم الحرمين الشريفين تأكيد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، نوقش خلالها جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
https://sabq.org/cNMtXr
https://sabq.org/3BWzrC
مبادرة الفاتورة المجمعة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعمًا للمنشآت، وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
https://sabq.org/bn9PQx
https://sabq.org/K4P5rh
الترفيه يسير للأمام
في حراك كبير لهيئة الترفيه جرى في لندن والقاهرة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة جهات بريطانية ومصرية؛ وذلك بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في السعودية، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال امتدادًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
وتنوعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العروض الحية والاستعراضية، والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، وإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.
https://sabq.org/x3Tvnd
https://sabq.org/mWs7R4
https://sabq.org/QYstz6
وزارة المالية للجهات الحكومية: عدّلوا أنظمة مسيرات الرواتب
أكدت وزارة المالية في تعميم لكل الجهات الحكومية، تطبيق مقتضى قرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، وتعديل أنظمة مسيرات الرواتب بما يتوافق من قرار مجلس الوزراء.
كما شددت في التعميم على صرف فروقات العلاوة السنوية الناشئة عن عدم الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء والأوامر الملكية.
https://sabq.org/rkGK8j
الدوري السعودي ثاني أغلى مسابقة في آسيا
حافظ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قيمته السوقية في القارة الآسيوية كثاني أغلى قيمة سوقية بعد الدوري الصيني للمحترفين، والذي بلغت قيمته السوقية 2.28 مليار ريال (473,70 مليون يورو)، ومتقدمًا على الدوري الياباني الثالث في القارة؛ حيث بلغت قيمته السوقية 1.473 مليار ريال (344,20 مليون يورو).
https://sabq.org/h6VvqH
قناة "المجد" توقف مذيعًا تلفزيونيًا أثار استياء المتابعين
قررت شبكة قنوات المجد ممثلة في إدارة قناة "دال" الفضائية، إيقاف مقدم فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9 "أحمد المالكي"، بعد حادثة متصلة "الله يسعدك ويوفقك" ورد المذيع عليها بتصرف أثار استياء المتابعين. يُذكر أن المذيع قد قدم اعتذاره حينها للمتصلة.
https://sabq.org/4SRHsr
موسكو ترفع حدة التوتر مع واشنطن في الصراع "النووي"
في خطوة من شأنها زيادة حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، أعلنت روسيا على لسان وزير خارجيتها أنها ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون ستة أشهر؛ في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة.
https://sabq.org/rH42Mn
"البابا" في زيارة تاريخية للإمارات
التقى البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية أولى لمنطقة الخليج العربي والعاصمة الإماراتية أبوظبي، قادة البلاد، بالإضافة إلى لقائه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، في مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث شارك في "لقاء الأخوة الإنسانية".
https://sabq.org/nVjzXK
https://sabq.org/Cn8Htv
10 فبراير 2019 - 5 جمادى الآخر 1440
01:00 AM
موسكو ترفع حدة التوتر مع واشنطن في الصراع "النووي".. و"البابا" في زيارة تاريخية للمنطقة
"فوق هام السحب".. جديرة هذه العبارة بأن تكون عنوانًا عريضًا للأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت المملكة القمر السعودي للاتصالاتSGS-1 ، الذي وقع ولي العهد على آخر قطعة منه في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي.
ولكن أحداث الأسبوع لم تتوقف عند هذا الحد، كما لم تتوقف تغطية "الخليج 365" كذلك، وتفاعل القراء معها، فقد أفاد تقرير أمريكي وصف بالسري بأن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد والمستشار سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وفي الشأن المحلي، وافق خادم الحرمين على مبادرة الفاتورة المجمعة، كما جدد - أيده الله – تأكيده لردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام. وفي حراك جديد للأمام لهيئة الترفيه، وقع تركي آل الشيخ مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في لندن والقاهرة مع كبار منتجي الترفيه لجلب أبرز العروض الفعاليات للمملكة.
وفي الشأن الدولي، صعدت موسكو من حدة التوتر بينها وبين واشنطن بإعلانها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون ستة أشهر. وفي أبوظبي حطت طائرة البابا فرنسيس بابا الكاثوليك في زيارة تاريخية الأولى من نوعها لمنطقة الخليج العربي.
وفي الموجز التالي تستعرض "الخليج 365" أبرز وأهم أحداث الأسبوع.
فوق هام السحب
أطلقت السعودية الثلاثاء الماضي القمر السعودي للاتصالات SGS-1 (أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة) من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية؛ الواقع شمال أمريكا الجنوبية، وكان ولي العهد قد وقّع على آخر قطعة من القمر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال إبريل الماضي بعبارة فوق هام السحب خلال زيارته لأمريكا.
وتضمن القمر السعودي الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن تأهيل عددٍ من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.
https://sabq.org/7RT2q3
https://sabq.org/crfZgR
تقرير أمريكي: "خاشقجي" لم يُذكر في الاتصالات بين ولي العهد ومستشاره
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا أمنيًا وصفته بالسري أكدت فيه ما الخليج 365 ونسب إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد السعودي والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
https://sabq.org/gDGSPr
الملك يجدد التأكيد: سنردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام
جدد خادم الحرمين الشريفين تأكيد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، نوقش خلالها جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
https://sabq.org/cNMtXr
https://sabq.org/3BWzrC
مبادرة الفاتورة المجمعة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعمًا للمنشآت، وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات، ويسهل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.
https://sabq.org/bn9PQx
https://sabq.org/K4P5rh
الترفيه يسير للأمام
في حراك كبير لهيئة الترفيه جرى في لندن والقاهرة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة جهات بريطانية ومصرية؛ وذلك بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في السعودية، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال امتدادًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
وتنوعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العروض الحية والاستعراضية، والمدن الترفيهية المتنقلة والسينما الخارجية، وإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.
https://sabq.org/x3Tvnd
https://sabq.org/mWs7R4
https://sabq.org/QYstz6
وزارة المالية للجهات الحكومية: عدّلوا أنظمة مسيرات الرواتب
أكدت وزارة المالية في تعميم لكل الجهات الحكومية، تطبيق مقتضى قرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، وتعديل أنظمة مسيرات الرواتب بما يتوافق من قرار مجلس الوزراء.
كما شددت في التعميم على صرف فروقات العلاوة السنوية الناشئة عن عدم الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء والأوامر الملكية.
https://sabq.org/rkGK8j
الدوري السعودي ثاني أغلى مسابقة في آسيا
حافظ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قيمته السوقية في القارة الآسيوية كثاني أغلى قيمة سوقية بعد الدوري الصيني للمحترفين، والذي بلغت قيمته السوقية 2.28 مليار ريال (473,70 مليون يورو)، ومتقدمًا على الدوري الياباني الثالث في القارة؛ حيث بلغت قيمته السوقية 1.473 مليار ريال (344,20 مليون يورو).
https://sabq.org/h6VvqH
قناة "المجد" توقف مذيعًا تلفزيونيًا أثار استياء المتابعين
قررت شبكة قنوات المجد ممثلة في إدارة قناة "دال" الفضائية، إيقاف مقدم فقرة الحصاد في القناة ببرنامج همثون9 "أحمد المالكي"، بعد حادثة متصلة "الله يسعدك ويوفقك" ورد المذيع عليها بتصرف أثار استياء المتابعين. يُذكر أن المذيع قد قدم اعتذاره حينها للمتصلة.
https://sabq.org/4SRHsr
موسكو ترفع حدة التوتر مع واشنطن في الصراع "النووي"
في خطوة من شأنها زيادة حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، أعلنت روسيا على لسان وزير خارجيتها أنها ستنسحب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في غضون ستة أشهر؛ في إطار رد متناسب على انسحاب الولايات المتحدة.
https://sabq.org/rH42Mn
"البابا" في زيارة تاريخية للإمارات
التقى البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في زيارة تاريخية أولى لمنطقة الخليج العربي والعاصمة الإماراتية أبوظبي، قادة البلاد، بالإضافة إلى لقائه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، في مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث شارك في "لقاء الأخوة الإنسانية".
https://sabq.org/nVjzXK
https://sabq.org/Cn8Htv
، موجز الأسبوع: قمر السعودية فوق هام السحب.. وترفيهها يسير للأمام.. والملك يجدد العهد بضرب الفساد ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.