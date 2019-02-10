تعرَّضت 3 مسلمات محجبات في العاصمة الألمانية برلين، إلى اعتدائين عنصريين منفصلين، خلال الساعات الماضية. وقالت الشرطة الألمانية في بيان لها إن ” امرأة مجهولة الهوية اعتدت، الجمعة، على طفلة محجبة تبلغ 12 عامًا بمنطقة نويكولن ” إذ حاولت السيدة نزع الحجاب عن رأس الطفلة، ووجهت إليها شتائم وعبارات معادية للأجانب.
وأوضحت الشرطة أن ” المرأة هددت الطفلة بوخزها بإبرة داخلها دم، وبخ وجهها بغازات مسيلة للدموع ” مضيفة أن “ المرأة لاذت بالفرار من المنطقة قبل وصول الشرطة، فيما أصيبت الطفلة المحجبة إصابات طفيفة ” . وفي ذات السياق، بيَّنت الشرطة أن مجهول وجه عبارات معادية إلى فتاتين سوريتين ترتديان الحجاب (15 و16 عامًا)، موضحة أن ” المجهول لكم وجهي الفتاتين، ثم لاذ بالفرار من المنطقة ” وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى بعد إصابة وجهيهما بجروح جراء اللكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مسلمات محجبات يتعرضن لاعتداء عنصري في برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.