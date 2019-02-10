السعودية اليوم / طقس شتوي قاس بولاية واشنطن الأمريكية وإعلان حالة الطوارئ



واشنطن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس

قالت هيئة الأرصاد الأمريكية إن مدينة سياتل بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة تتعرض لعاصفة ثلجية هي الأقوى خلال الـ 20 عامًا الماضية، مما اضطر المسؤولين لإعلان حالة الطوارئ.

وتوقعت الهيئة ارتفاع الثلوج المتساقطة على المدينة خلال يوم واحد إلى أكثر من 16 سنتيمترًا، وهو المعدل نفسه الذي يسقط على المدينة خلال عام كامل، ومتوقع سقوط المزيد اليوم السبت .

وأثرت العاصفة الثلجية على أكثر من 15 مليون شخص في أنحاء غرب الولايات المتحدة، وطالبت السلطات الناس بالبقاء في منازلهم.

وتسببت الرياح العاتية التي صاحبت العاصفة الثلجية، ووصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 60 ميلاً في الساعة، في مشاكل أكبر لسكان المدينة نتيجة سقوط أشجار وأعمدة كهرباء.

ويتوقع أن تظل درجات الحرارة أدنى من درجة التجمد حتى بعد ظهر الاثنين، فيما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران في ولاية واشنطن وأجزاء من ولاية أوريغون.

// انتهى //

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واشنطن 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسقالت هيئة الأرصاد الأمريكية إن مدينة سياتل بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة تتعرض لعاصفة ثلجية هي الأقوى خلال الـ 20 عامًا الماضية، مما اضطر المسؤولين لإعلان حالة الطوارئ.وتوقعت الهيئة ارتفاع الثلوج المتساقطة على المدينة خلال يوم واحد إلى أكثر من 16 سنتيمترًا، وهو المعدل نفسه الذي يسقط على المدينة خلال عام كامل، ومتوقع سقوط المزيد اليوم السبت .وأثرت العاصفة الثلجية على أكثر من 15 مليون شخص في أنحاء غرب الولايات المتحدة، وطالبت السلطات الناس بالبقاء في منازلهم.وتسببت الرياح العاتية التي صاحبت العاصفة الثلجية، ووصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 60 ميلاً في الساعة، في مشاكل أكبر لسكان المدينة نتيجة سقوط أشجار وأعمدة كهرباء.ويتوقع أن تظل درجات الحرارة أدنى من درجة التجمد حتى بعد ظهر الاثنين، فيما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران في ولاية واشنطن وأجزاء من ولاية أوريغون.// انتهى //01:41ت م0108

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