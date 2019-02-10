السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من القدس المحتلة



القدس المحتلة 03جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد عوني أصلان ، والشاب عبد المالك حسن أبو لطيفة خلال تواجدهما بالقرب من حاجز قلنديا العسكري.

//انتهى//

22:57ت م

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القدس المحتلة 03جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد عوني أصلان ، والشاب عبد المالك حسن أبو لطيفة خلال تواجدهما بالقرب من حاجز قلنديا العسكري.//انتهى//22:57ت م0100

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