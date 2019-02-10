- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المغرب: لا صحة لسحب سفيرينا في المملكة والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الخبر المتداول بشأن سحب الرباط سفيريها في كل من السعودية والإمارات “لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي مسؤول”.
وأكد بوريطة، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “المغرب لديه قنوات رسمية لإعلان مثل هذه القرارات”.
وأوضح الوزير أن “تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها الخاصة، وليس من خلال وكالات أنباء أجنبية”.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: لا صحة لسحب سفيرينا في المملكة والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.