شكرا لقرائتكم المغرب: لا صحة لسحب سفيرينا في المملكة والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الخبر المتداول بشأن سحب الرباط سفيريها في كل من السعودية والإمارات​​​ “لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي مسؤول”.

وأكد بوريطة، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “المغرب لديه قنوات رسمية لإعلان مثل هذه القرارات”.

وأوضح الوزير أن “تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها الخاصة، وليس من خلال وكالات أنباء أجنبية”.

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