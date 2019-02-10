الان تتابع حساب المواطن : إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ربنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد

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