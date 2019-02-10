نظام نور تسجيل طالب جديد 1441 الأول الابتدائي برقم الهوية من حساب ولي أمر

وزارة التعليم فعلت نظام نور تسجيل طالب جديد 1441/1440 لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي لمختلف المدارس، على حسب الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد من حساب ولي امر جديد، فما هي طريقة تسجيل طالب في موقع نور بالمرحلة الابتدائية، وما هي الضوابط وشرائح السن المسموح لها بالتسجيل من خدمات موقع نظام الإدارة التربوية نور المركزي، هذا ما نتناوله بالتوضيحات وفق ما صدر عن الإدارة المركزية لشئون الطلاب.

الخطة الزمنية التي عممتها وزارة التعليم على الإدارات التعليمية لتحديد مواعيد استقبال طلبات التسجيل للطلاب الجدد، من خلال فتح ابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1441 بعد تفعيل الخدمة على موقع برنامج نور، والتي سيعقبها فتح تسجيل الروضة وسنتطرق لتفاصيلها بشرح مستقل، بعد التعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من حساب ولي الامر، واستعرض الشرح المرفق على موقع البرنامج بالصور على حسب ما سيوضح فيما بعد.

طريقة نظام نور تسجيل طالب جديد 1441

شرحت وزارة التعليم خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور، وذلك بعد الدخول على موقع نور المركزي، ومنها اختيار تسجيل ولي أمر جديد إن لم يكن لولي الأمر حساب مسجل من قبل، وهناك طرق يوضحها البرنامج لطريقة استعادة كلمة المرور واسم المستخدم إن كان له حساب مسجل قبل ذلك برقم الهوية ورمز التحقق، ويمكنكم من هذا الرابط استعراض شرح تسجيل ولي أمر في نظام نور لاضافة طالب بالصف الأول الإبتدائي بالسجل المدني.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين

ننشر الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين بالعام الدراسي 1440-1441 هجرياً، حيث بدأ اليوم 9-2-2019 الموافق 4-6-1440 استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات السعوديين، والطلاب والطالبات من أمهات سعودية وأب غير سعودي،في المدارس الأهلية والحكومية وتحفيظ القرآن الكريم وباقي المدارس على حسب توضيحات الخطة المرفقة.

نظام نور تسجيل المستجدين

تسجيل نظام نور للصف الأول الابتدائي

التسجيل للطلاب المستجدين حاليا يشمل من استكملوا 6 سنوات أو يقل عمرهم بمقدار 90 يوم عن تاريخ بداية العام الدراسي، وحتى سن 11 سنة وثلاثة أشهر كحد أعلى، وهناك استثناء للطلاب من يقل عمرهم لمدة 180 يوم شرط ان يكون حاصل على سنتين في الروضة.

نظام نور تسجيل طالب جديد 1441

طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 02/01/1441يبدأ تسجيلهم بتاريخ 02/08/1440هـ الموافق07/04/2019مـ وحتى تاريخ 22/01/1441هـ الموافق21/09/2019مـ. طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 02/01/1441يبدأ تسجيلهم بتاريخ 23/08/1440هـ الموافق28/04/2019مـ وحتى تاريخ 22/01/1441هـ الموافق21/09/2019مـ.

كافة تعليمات تسجيل الطلاب مرفقة من خلال تعميم وزارة التعليم في مرحلة فتح نظام نور تسجيل طالب جديد 1441.