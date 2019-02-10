استعلام عن وافد من وزارة العمل السعودية

يبحث السعوديون عن استعلام عن وافد من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، فوزارة العمل تقدم دور هام فى توفير كافة البيانات التى يحتاجها المواطن وصاحب العمل السعودى عن العامل أو الموظف الوافد إلى المملكة، هذا بالإضافة إلى خدمات إلكترونية أخرى مثل الإستعلام عن صلاحية إقامة والإستعلام عن موظف سعودي وغيرها من الخدمات التي وفرت المزيد من بذل الوقت والجهد للمواطن السعودى، ونحن فى “نجوم مصرية” نكتب لكم هذا المقال فى إطار اهتمامنا بكل الخدمات المقدمة من وزارة العمل السعودية ونوضح لكم خطوات الإستعلام عن وافد من وزارة العمل، فإلى نص المقال.

استعلام عن وافد من وزارة العمل

دخلنا إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وتتبعنا كافة الخطوات للإستعلام عن موظف أو عامل وافد إلى المملكة العربية السعودية، وإليكم الخطوات بالتفصيل كالتالي:

نبدأ خطوتنا الأولى وهي الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية .

. وخطوتنا الثانية هى الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية التى ستجدها فى منتصف الصفحة.

اضغط بعد ذلك على خدمات إلكترونية للمنشآت.

اضغط على الإستعلام عن موظف وافد.

ستجد بيانات مطلوبة منك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك لتأكيد طلبك.

الآن أمامك كافة البيانات التى تبحث عنها عن الوافد الجديد.

يُسعدنا فى نجوم مصرية أن نحظى بثقتكم دائماً، وعند وجود أى استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالاسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت