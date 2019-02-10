، شاهد.. جولات من محافظي بدر والعلا للاطمئنان على الأوضاع وحصر أضرار الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على توجيهات أمير المدينة المنورة.. وأغلبها لحق بالمنازل والمزارع

قام محافظ ‎العلا مبارك المورقي بجولات على مراكز المحافظة الجنوبية عقب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، وتفقَّد فرق الدفاع المدني المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلاء، كما تم تشكيل 3 لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع.

كما قام محافظ ‎بدر خالد الضويان بجولات تفقدية على مراكز المسيجيد وطاشا والواسطة وامتداد وادي الصفراء وطريق المدينة بدر القديم للاطمئنان على الأوضاع الميدانية عقب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

وجاءت الجولات التفقدية بناء على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز؛ إذ تابع أمير المدينة ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من هطول الأمطار الغزيرة، ووجَّه كل الجهات المعنية ببذل الجهود، وسرعة معالجة المواقع المتضررة.