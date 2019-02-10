، أكثر من 100 ألف فحص إشعاعي بمستشفى الملك خالد خلال العام 2018م ،

محمد بن مسعود - الدمام - بجميع أقسام الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة بالصبغة

أوضحت صحة حفر الباطن أن قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام 2018م، 109459 فحصًا تشخيصيًا بالأشعة، في جميع أقسام الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة بالصبغة والموجات فوق الصوتية وأشعة البانوراما والأشعة المتنقلة.

وبلغت الفحوص الإشعاعية المقدمة للمرضى في قسم العيادات الخارجية 24002 حالة، والفحوص الإشعاعية المقدمة لمراجعي قسم الإسعاف والطوارئ 62327 حالة، كما بلغت الفحوص المقدمة للمرضى المنومين 2700 حالة، والفحوص الإشعاعية المقدمة لمراجعي وحدة السونار 8772 حالة.

وبلغت فحوص الرنين المغناطيسي 4564 حالة، وبلغت الحالات التي أجري لها فحص إشعاعي بوحدة الأشعة المقطعية 5800 حالة، وفحوص الكشف عن هشاشة العظام 1191 حالة، في حين بلغت فحوص المناظرة الإشعاعية 103 حالات.

وكانت صحة حفر الباطن عملت على دعم أقسام الأشعة بأحدث الأجهزة الطبية، بعد أن تم تأمين جهاز أشعة رنين في مستشفيات الملك خالد العام ومستشفى الولادة والأطفال في نهاية العام الماضي.