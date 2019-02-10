، فيديو .. "الفايز": غالبية المعلمين مخلصون وحريصون على تطوير أنفسهم ،

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أشاد وزير الخدمة المدنية الأسبق محمد بن علي الفايز بإخلاص المعلمين والمعلمات وسعيهم إلى تحسين قدراتهم وتطويرها، مشيرا في برنامج "وينك" على روتانا خليجية إلى أن "الغالبية العظمى منهم، مخلصون وحريصون على تطوير أنفسهم".
وتابع: أعرف ان اللائحة التعليمية لاينتقل معلم من مستوى إلى آخر إلا إذا طور نفسه. ولفت "الفايز" إلى ضخامة الجهاز الوظيفي بوزارة التعليم التي تضم أكثر نصف مليون موظف.
وأضاف: ما أقول إلا الله يعين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لأن وزارة التعليم تضم أكثر من نصف موظفي الدولة، وأكثر من 60٪ من موظفي الدولة هم في وزارة التعليم.
وأوصى الفايز ابنائه الطلاب بالاجتهاد والإخلاص في الدراسة مشيرا إلى أن المعايير تغيرت اليوم فلم تعد شهادة التوجيهي " الثانوية " هي المعيار.
وزاد: أنا أقول لأبنائي حتى لو كان تقديرك ممتازا، هناك اختبارات تحصيلي وتراكمي فيجب الجد والاجتهاد ولا يمكن أن تجمع بين "الدراسة والاستراحات".
وأوضح أن الطالب الحريص والجاد هو من ينظم وقته بين الدراسة والترفيه، ويجعل الالتقاء بالأصدقاء في الاستراحات في نهاية الإسبوع وليس كل يوم.
فيديو .. "الفايز": غالبية المعلمين مخلصون وحريصون على تطوير أنفسهمعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-09
أشاد وزير الخدمة المدنية الأسبق محمد بن علي الفايز بإخلاص المعلمين والمعلمات وسعيهم إلى تحسين قدراتهم وتطويرها، مشيرا في برنامج "وينك" على روتانا خليجية إلى أن "الغالبية العظمى منهم، مخلصون وحريصون على تطوير أنفسهم".
وتابع: أعرف ان اللائحة التعليمية لاينتقل معلم من مستوى إلى آخر إلا إذا طور نفسه. ولفت "الفايز" إلى ضخامة الجهاز الوظيفي بوزارة التعليم التي تضم أكثر نصف مليون موظف.
وأضاف: ما أقول إلا الله يعين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لأن وزارة التعليم تضم أكثر من نصف موظفي الدولة، وأكثر من 60٪ من موظفي الدولة هم في وزارة التعليم.
وأوصى الفايز ابنائه الطلاب بالاجتهاد والإخلاص في الدراسة مشيرا إلى أن المعايير تغيرت اليوم فلم تعد شهادة التوجيهي " الثانوية " هي المعيار.
وزاد: أنا أقول لأبنائي حتى لو كان تقديرك ممتازا، هناك اختبارات تحصيلي وتراكمي فيجب الجد والاجتهاد ولا يمكن أن تجمع بين "الدراسة والاستراحات".
وأوضح أن الطالب الحريص والجاد هو من ينظم وقته بين الدراسة والترفيه، ويجعل الالتقاء بالأصدقاء في الاستراحات في نهاية الإسبوع وليس كل يوم.
09 فبراير 2019 - 4 جمادى الآخر 1440
11:47 PM
نصح الطلاب قائلًا: لا يمكن أن تجمعوا بين "الدراسة والاستراحات"
أشاد وزير الخدمة المدنية الأسبق محمد بن علي الفايز بإخلاص المعلمين والمعلمات وسعيهم إلى تحسين قدراتهم وتطويرها، مشيرا في برنامج "وينك" على روتانا خليجية إلى أن "الغالبية العظمى منهم، مخلصون وحريصون على تطوير أنفسهم".
وتابع: أعرف ان اللائحة التعليمية لاينتقل معلم من مستوى إلى آخر إلا إذا طور نفسه. ولفت "الفايز" إلى ضخامة الجهاز الوظيفي بوزارة التعليم التي تضم أكثر نصف مليون موظف.
وأضاف: ما أقول إلا الله يعين وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لأن وزارة التعليم تضم أكثر من نصف موظفي الدولة، وأكثر من 60٪ من موظفي الدولة هم في وزارة التعليم.
وأوصى الفايز ابنائه الطلاب بالاجتهاد والإخلاص في الدراسة مشيرا إلى أن المعايير تغيرت اليوم فلم تعد شهادة التوجيهي " الثانوية " هي المعيار.
وزاد: أنا أقول لأبنائي حتى لو كان تقديرك ممتازا، هناك اختبارات تحصيلي وتراكمي فيجب الجد والاجتهاد ولا يمكن أن تجمع بين "الدراسة والاستراحات".
وأوضح أن الطالب الحريص والجاد هو من ينظم وقته بين الدراسة والترفيه، ويجعل الالتقاء بالأصدقاء في الاستراحات في نهاية الإسبوع وليس كل يوم.
، فيديو .. "الفايز": غالبية المعلمين مخلصون وحريصون على تطوير أنفسهم ،
المصدر : الخليج 365
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