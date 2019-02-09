شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار غزيزة ورياح تحد من الرؤية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية من استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء تمتد إلى محافظة الخفجي والأجزاء المجاورة لها، كذلك شهدت محافظة النعيرية والقرى والهجر التابعة لها هطول أمطار مساء أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات متقدمة، وذلك من الساعة 10 مساء أمس حتى الساعة 10مساءً من اليوم الأحد.

ودعا المقدم الشهراني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.