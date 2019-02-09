شكرا لقرائتكم خبر عن 59 ألف ريال مخالفات مرورية.. والسبب سرقة لوحة سيارة! والان نبدء بالتفاصيل

توقّع المواطن أحمد عيسى غاوي، أن يخرج من منزله، صباح يوم الأربعاء، ليجد مركبته في أبهى حلّه، بعد غسيلها، إلا أن ذلك تبدّد، بعد رؤيته لها بلا لوحات، الأمر الذي أثار استغرابه، وانزعاجه، ما دفعه إلى التوجّه إلى هاتفه النقّال، للاستعانة بتطبيق «كلّنا أمن» لتقديم بلاغ، لاستعادتها، وإيقاع العقوبة بمرتكب هذه الواقعة، لكنّ بقي الحال كما هو عليه طيلة 3 أسابيع، إذ بدأت رسائل المخالفات المروريّة تنهال عليه، حتى وصلت لـ 59 ألف ريال!.

تفاصيل القضيّة

وروى صاحب القضيّة لـ ”الخليج 365” تفاصيل سرقة لوحة مركبته التي تبدأ من لحظة خروجه متوجهاً يوم الأربعاء إلى الدوام في تمام الساعة الـ 7:30 صباحاً، قائلاً: فوجئت بلوحات مركبتي غير موجودة، وعلى الفور فتحت تطبيق «كلنا أمن» وتواصلت مع الأجهزة المختصّة في نفس الوقت، ثم استعنت بمركبة أجرة للذهاب إلى العمل خشية ارتكابي أي مخالفة مروريّة أثناء قيادتي المركبة دونما لوحات، وحتى لا أدخل في مشكلة أخرى.

لجنة متابعة

وأضاف: «ذهبت إلى عددٍ من مراكز الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة دونما جدوى، بحجة أنني لست من سكان الحي، وعدم وجود عقد إيجار يثبت سكني، وسيتم التواصل معي مستقبلاً، ومتابعة الحادثة، والوعد باتخاذ اللازم». وأردف: «بدأت المخالفات تنهال عليَّ من أول يوم، فيما تم تفعيل تسجيل واقعة السرقة بعد رابع يوم، وبعد تحويلي إلى المرور طلبوا مني بهيئة الفصل في المرور الانتظار من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر لتكوين لجنة لمتابعة الموضوع».

استمرار المعاناة

وأوضح أحمد أنه يعاني كثيراً، كونه من 3 أسابيع بدون مركبة ومتضررا من كثرة المراجعات، وقال: «عدة مرات استأذن من العمل لمتابعة إلى أين وصلت القضيّة، حتى وصل عدد المخالفات نحو 60 مخالفة، والتي بلغت قيمتها أكثر من 59 ألفا، وأخبروني بأنها سوف تسقط عني، لكن حتى الآن لم يحدث أي شيء ولم تسقط عنّي المخالفات».، وطلب من المرور الوقوف بجانبه وحلّ مشكلة عدد المخالفات غير المدفوعة.

طرق نظاميّة

إلى ذلك، تواصلت ”الخليج 365” مع مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي لإطلاعه على القضيّة، والاستفسار عما سيتم اتخاذه، إذ أوضح أنه سيتم الوقوف على قضيّة المواطن من قبل هيئة الفصل، مؤكداً أنه متى ما توفّرت الأدلّة بأن المخالفات غير مستحقّة، سيتم معالجتها بالطرق النظاميّة، والتي تكفل إن شاء الله حقوق قائدي المركبات. فيما علمت ”الخليج 365” أن إدارة المرور تواصلت مع المواطن أحمد، يوم أمس، وطلبت منه بيانات القضيّة، وحددت معه اليوم الأحد موعداً لزيارتها، والاطلاع على بقيّة التفاصيل.